Sinan Kanlı'dan Altay Yönetimine İstifa Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay kulübünde olağanüstü genel kurul kararı almak için imza kampanyası başlatan Sinan Kanlı, mevcut yönetimi istifaya davet etti. Üyelerin aidat borçlarını ödeyerek kampanyaya katılmaları gerektiği belirtildi.

ALTAY'da kulüp yönetimine talip olup mevcut yönetimi istifaya davet eden Sinan Kanlı, olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyası başlatıyor. Başkan Yüksel Gürüz ve ekibinin yaptıkları çağrıya kayıtsız kaldığını söyleyen Sinan Kanlı, "Ne sorularımıza cevap verebildiler ne de istifa kararı aldılar. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum adeta bir işgaldir. Bu işgali sonlandırabilmek için genel kurul üyelerimizin noterde mevcut yönetime olağanüstü kongre aldıracak imzalarını atarak kurtuluş meşalesini yakmalarını talep ediyorum. Bu durum seferberlik görevidir" dedi.

Altay'ın yaklaşık 740 üyesi olduğu öğrenilirken, yüzde 20 oranında 150 imza toplanması halinde yönetim kongre kararı almak zorunda kalacak. Üyelerin aidat borçlarını ödemiş olmaları gerektiği de bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zam talebi dudak uçuklattı: Memur-Sen yüzde 88 artış istedi

Memurların maaş zammı talepleri belli oldu!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev markalar kan kaybediyor, pazarın tek kazananı elektrikli araçlar oldu

Satış rakamları çakıldı, Avrupa otomotivinde dengeler değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.