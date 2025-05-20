Sinan Kanlı, Altay Spor Kulübü Başkanlığına Aday Oldu

Sinan Kanlı, Altay Spor Kulübü Başkanlığına Aday Oldu
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İş insanı Sinan Kanlı, Altay Spor Kulübü başkanlığı için adaylığını açıkladı. Geçmişi değil, geleceği hedeflediklerini vurgulayan Kanlı, Süper Lig'e yükselme hedefleri olduğunu ifade etti ve kulübün mali disiplin ve altyapıya öncelik vereceğini söyledi.

İş insanı Sinan Kanlı, Altay Spor Kulübü başkanlığına adaylığını açıkladı. Kanlı, geçmişi konuşmak yerine geleceğe odaklandıklarını söyleyerek, "Amacımız günü kurtarmak değil, yarınları güvence altına almak. Bu yüzden uzun vadeli, kalıcı çözümler üretmek için yola çıktık" dedi.

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Altay'da başkanlık için ilk resmi adaylık açıklaması gelirken, İş adamı Sinan Kanlı düzenlediği basın toplantısıyla aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. 1990 Trabzon doğumlu olan ve 30 yıldır İzmir'de yaşayan Kanlı, çocukluk yıllarından bu yana Altay'a duyduğu sevginin ve bağlılığın kendisini bu sorumluluğu üstlenmeye yönelttiğini söyledi. Altay'ın sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir kültür, bir duruş ve İzmir'in vicdanı olduğunu vurgulayan Kanlı, "Altay'ın içinde bulunduğu zorlukların farkındayız. Ancak bu mücadeleye hazırız. Masa başı planlarla değil, sahada alın teriyle başarıya ulaşan bir kulüp hayal ediyoruz. İş dünyasından, akademik çevrelerden ve büyük bir gönüllüler ordusundan destek alarak yola çıktık. Altay'ı sadece korumak değil, geliştirmek ve yeniden hak ettiği yere taşımak için adayım" ifadelerini kullandı.

"Süper lig hedefiyle yola çıktık"

Tekrardan Süper Lig'e yükselme hedefliyle yola çıktıklarını vurgulayan Kanlı, "Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Altay'ı yöneteceklerini, mali disiplini esas alan finansal reformlarla sürdürülebilir ve borçsuz bir yapıyı hedefliyoruz. Özellikle altyapıya öncelik vererek genç oyunculara güvenen bir futbol modeli oluşturacağız. Ayrıca Sevgili Altaylılar, bugün yalnızca bir adaylık açıklamıyorum; aynı zamanda bir söz veriyorum. Altay'ı yeniden Süper Lig'e taşıyacağız. Gençlerimize güvenen, camiasıyla bütünleşen bir yapı kuracağız. Bu efsane kulübü tekrar onuruyla, gururuyla ve dimdik ayakta izleyeceğiz" şeklide konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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