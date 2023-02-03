- Sinan Kaloğlu : "3 puan hakemin ikramıydı"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Adanaspor maçının ardından rakiplerini tebrik ederek, "Üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Maç öncesinde rakibimizi iyi analiz etmiştik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altay, konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ikinci yarı kalemize gelemeyen bir rakip olduğunu ifade ederek, "Biz maçın başından sonuna kadar son vuruşları değerlendiremedik, ikinci yarı baskıyı artırdık ve pozisyon da vermedik" şeklinde konuştu.

Stratejik olarak iyi analiz yaptıklarını dile getiren Kaloğlu, "Üzgünüz, rakibimizi tebrik ediyoruz 3 puan aldılar. Fakat o 3 puan Erdem hocanın ve VAR'daki Bülent hocanın biraz ikramı oldu. Stratejik olarak iyi bir analiz yapmıştık. Blokları ve savunma arkasına atılacak koşuları iyi kapattık. İkinci yarı kalemize gelemeyen bir rakibimiz vardı. Biz maçın başından sonuna kadar son vuruşları değerlendiremedik. İkinci yarı baskıyı artırdık ve pozisyon da vermedik. Final pozisyonları gol yapsak farklı bir maç olabilirdi. Üzülüyoruz, acı çekiyoruz. Penaltı pozisyonunu hakeme de ifade ettim. Avantaj var ve kullanabilir ama burada olgunlaşmış bir atak olması lazım. Biz orada avantajı kaybettik çünkü iyi oyuncumuz yerdeydi. Hakem anlamsız bir biçimde avantaja bağladı, bizim oyuncumuz baskı altında idi. Dönen topta eksik yakalanıp penaltı sonucunda kalemizde golü gördük" diyerek sözlerini noktaladı.