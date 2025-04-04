Sinan Cankurt, İtalya'da Gümüş Madalya Kazandı
Bolulu sporcu Sinan Cankurt, İtalya'da düzenlenen 4. AERE Cup trampolin cimnastik müsabakalarında 51 bin 680 puan alarak ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
İtalya'da düzenlenen 4. AERE Cup müsabakalarında trampolin cimnastikte 51 bin 680 puanla ikinci olan Bolulu Sinan Cankurt, gümüş madalya kazandı.
Dünya kupası öncesinde düzenlenen 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası, İtalya'da düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya katılan Bolulu Milli Sporcu Sinan Cankurt, 15-16 yaş erkekler kategorisinde başarı gösterdi. 51 bin 680 puan alarak ikinci olan Cankurt, gümüş madalya kazanmayı başardı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor