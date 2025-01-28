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Simon Banza, Trabzonspor'un En Skorer Oyuncusu Oldu

Simon Banza, Trabzonspor'un En Skorer Oyuncusu Oldu
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Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiraladığı Simon Banza, Süper Lig'de 16 maçta 13 gol ve 2 asistle takımının en çok katkı sağlayan oyuncusu oldu. Banza, gol krallığı yarışında da ikinci sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 13 gol ve 2 asist kaydederek, bordo-mavililerin en skorer ismi oldu. Fransız futbolcu, aynı zamanda yaz transfer döneminde takımlarına katılan yabancı futbolcular arasında da en çok katkı sağlayan isim olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 21 haftada oynadığı 20 müsabakada topladığı 25 puanın 15'ine doğrudan katkı sağlayan Simon Banza, takımının hücum hattındaki en önemli kozu oldu. Özellikle kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında da 15 gollü Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Piatek'in ardından 13 golle ikinci sırada yer alıyor.

Ligin en verimli yabancısı

Sezon başında Süper Lig'e transfer olan yabancı futbolcular arasında en çok katkı veren isim Simon Banza oldu. Yıldız futbolcu, gerek hava toplarındaki etkinliği gerekse ceza sahasındaki bitiriciliğiyle takımını sırtlayan isim oldu. Galatasaray'da 12 gollü Victor Osimhen, Fenerbahçe'de yine 12 golü bulunan Youssef En-Nesyri ve Beşiktaş'ta 10 kez ağları sarsan Ciro Immobile gibi önemli isimleri geride bırakarak yabancı futbolcular arasında ligin en verimli yeni transferi oldu.

Teknik ekip memnun

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi, Simon Banza'nın performansından oldukça memnun. Takım oyununa yaptığı katkı ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle fark oluşturan yıldız oyuncunun sezonun geri kalanında da aynı form grafiğini sürdürmesi bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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