Simon Banza, Trabzonspor ile Gol Krallığına Ortak Oldu

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Adana Demirspor karşısında attığı iki golle birlikte gol krallığı yarışında Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile ile gol sayısını eşitledi.

Sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan bir yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Banza, Trabzonspor'un hücum hattının en etkili isimlerden biri haline geldi. Bordo-mavililerin bu sezon Süper Lig'de attığı 17 golün 8'izi Banza'dan geldi.

Banza, Konyaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında 2'şer, Hatayspor ve Göztepe karşısında ise 1'er kez gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, attığı 8 golün 4'ü penaltıdan kaydetti. - TRABZON