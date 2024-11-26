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Simon Banza, Trabzonspor ile Gol Krallığına Ortak Oldu

Simon Banza, Trabzonspor ile Gol Krallığına Ortak Oldu
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Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Adana Demirspor karşısında attığı iki golle gol krallığı sıralamasında Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile ile eşit duruma geldi. Sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Banza, bordo-mavili takımın en etkili hücum oyuncusu oldu.

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Adana Demirspor karşısında attığı iki golle birlikte gol krallığı yarışında Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile ile gol sayısını eşitledi.

Sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan bir yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Banza, Trabzonspor'un hücum hattının en etkili isimlerden biri haline geldi. Bordo-mavililerin bu sezon Süper Lig'de attığı 17 golün 8'izi Banza'dan geldi.

Banza, Konyaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında 2'şer, Hatayspor ve Göztepe karşısında ise 1'er kez gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, attığı 8 golün 4'ü penaltıdan kaydetti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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