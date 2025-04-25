Simge Bekler, U22 Türkiye Boks Şampiyonası'nda Dördüncü Kez Şampiyon Oldu

Samsun'da düzenlenen U22 Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Aydın fırtınası eserken, Aydınlı boksör Simge Bekler, dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu.

U22 Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada 48 kilogramda mücadele eden Simge Bekler, Genç Kadınlar Türkiye Birincisi olurken, kariyerinde dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. 80 kilogram üzerinde ringe çıkan Yağmur Turhal ise U22 Kadınlar Türkiye Üçüncüsü oldu.

Öğrencilerini başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Milli Takım Başantrenörü ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Yavuz Kılıç; "Samsun'da düzenlenen U22 Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ilimizi temsilen katıldık ve şampiyonayı 1 altın ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya ile tamamladık. 48 kiloda Türkiye birincisi olan Simge Bekler, aynı zamanda kariyerinde dördüncü kes Türkiye Şampiyonu oldu. 80 kiloda mücadele eden Yağmur Turhal ise U22 Kadınlar Türkiye üçüncüsü oldu. Bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aldığımız her madalyayı babam Abdulaziz Kılıç'a ithaf ediyoruz. Rotamız şimdi Avrupa Şampiyonası" dedi. - AYDIN