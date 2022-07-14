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Simge Aköz: İnşallah kendi ülkemizde kupayı kaldıran taraf biz oluruz

Demirören Haber Ajansı - Alper Şaşmaz - Spor
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Simge Aköz: İnşallah kendi ülkemizde kupayı kaldıran taraf biz oluruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Simge Şebnem Aköz, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldikleri müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Simge Şebnem Aköz, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldikleri müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Tayland gibi kendi sistemlerine uymayan bir rakibe karşı kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden milli voleybolcu Aköz, "Turnuvanın ilk gününde bu maçı almak bizim için çok önemliydi. Çok güzel bir mücadele gösterdiğimizi düşünüyorum. Direncimiz kırılmadı. İlk sette heyecanımıza belki de biraz yenik düştük ama ilk günler hep böyle olur. Bundan sonra yükselen bir ivme ile gideceğimizi düşünüyorum. Umut ediyorum sonu çok güzel olur. Herkese güzel destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.

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Brezilya ve Sırbistan kadın voleybol takımlarını da değerlendiren Aköz, şunları kaydetti:

"Gerçekten sürpriz sonuçlar oldu. O yüzden burada en iyi takımların mücadele ettiğinin farkındayız. Elimizden gelen bütün emeği, bütün ciddiyetimizle ortaya koyacağız. İnşallah en sonunda bu sefer kupayı kaldıran taraf biz oluruz, kendi ülkemizde."

Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor

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