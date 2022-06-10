Simay Akdağ Muratpaşa Belediyespor'da - Haberler

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Simay Akdağ Muratpaşa Belediyespor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Simay Akdağ Muratpaşa Belediyespor'da

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, geçen sezonu Karşıyaka'da geçiren smaçör Simay Akdağ'la anlaştı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, geçen sezonu Karşıyaka'da geçiren smaçör Simay Akdağ'la anlaştı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Liginde, 'şampiyonluk' hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa'nın Sultanları transferlere devam ediyor. Sultanlar Ligi'nin kapısından döndüğü sezonunun sonunda, başantrenör Ali Kamberoğlu'yla yeniden anlaşan Muratpaşa, iç transferde Ayşe Çürük, Nur Sena Kasap ve İlarya Zararsız'la sözleşme uzattı.

Dış transferde 21 yaşındaki smaçör Aylin Yalaz ve yine aynı mevkide oynayan 22 yaşındaki Melis Katipoğlu'na imza attıran Muratpaşa, Elif Yaren Akdoğu, İrem Çor, Buse Serbest, Deniz Dülger Çapkınoğlu'yla da anlaşmaya vardı. Kolombiyalı pasör çaprazı Ivonne Montano'yu da renklerine bağlayan Muratpaşa, son olarak smaçör Simay Akdağ'la anlaştı. Son iki sezon Karşıyaka forması giyen 23 yaşındaki Akdağ, İzmir temsilcisinin altyapısında yetişti. 2018-2019 sezonunda İlbank forması diyen Akdağ, Karşıyaka'da takım kaptanlığına kadar yükseldi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Muratpaşa voleybol Akdağ Spor Haberler

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