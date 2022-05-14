Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu - Haberler

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Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen 14. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda U20 Genç Kadınlar kategorisinde Simavlı milli atlet Sıla Ata birinci olarak altın madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 14. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda U20 Genç Kadınlar kategorisinde Simavlı milli atlet Sıla Ata birinci olarak altın madalya kazandı.

Romanya'da yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda Simavlı atlet Sıla Ata, 20 yaş altı kadınlarda birinci gelerek altın madalya aldı. Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonasında Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Altın Madalya, Romanya, Milli, Sıla, Spor, Haberler

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