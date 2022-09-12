Simavlı atlet Sıla Ata, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Spor Haberleri Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Simavlı atlet Sıla Ata, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Simavlı atlet Sıla Ata, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda," Gururumuzsun Sıla. Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcumuz Sıla Ata, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Sıla'yı canı gönülden kutluyor, dünya şampiyonasında sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kütahya Türkiye Sıla Spor Haberler

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