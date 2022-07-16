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Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti

Yukatel Kayserispor ile sözleşmesi biten kaleci Silviu Lung, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Yukatel Kayserispor ile sözleşmesi biten kaleci Silviu Lung, sarı kırmızılı camiaya veda etti. Kayserispor Kulübü de, Rumen file bekçisine teşekkür etti.

Yukatel Kayserispor'da 2021-2022 sezonun ardından sözleşmesi biten 33 yaşındaki kaleci Silviu Lung takıma veda etti. 2017-2018 sezonunda Kayserispor'a gelen ve 5 sezon forma giyen Silviu Lung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum" dedi. Kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama yaparak, Rumen file bekçisine teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada ise; "Takımımızın kalesini 5 sezon boyunca koruyan Silviu Lung'a tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Rumen file bekçisi, sarı kırmızılı formayı 131 kez giyerek, Kayserispor'un en fazla maça çıkan yabancı oyuncusu oldu. Kaleci Lung, Kayserispor forması ile ligde 124 maça çıkarken kupada ise 7 maça çıkarken kalesinde 206 gol görmüştü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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