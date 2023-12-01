Siltaş Yapı Pendispor'da 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında görev alamayacak
Siltaş Yapı Pendispor'da sakatlıkları devam eden Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Siltaş Yapı Pendispor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynanacak maçta görev alamayacak.
Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
Siltaş Yapı Pendispor ile Galatasaray, Pendik Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.