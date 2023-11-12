Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Ivo Vieira, maç sonrası futbolcularının iyi oynayarak galibiyeti koruduğunu belirtti. Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ise maçtan sonra üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, 1-0'dan sonra futbolcularının iyi oynayarak galibiyeti koruduğunu söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, Samsunspor'un üst üste 2 maç kazandığına dikkati çekerek, "Böyle bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Ama skoru bulduktan sonra oyuncularım galibiyeti korumak adına çok çalışıp iyi şeyler yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaleci Erdem Canpolat'ın ve takımın iyi bir performans gösterdiğini ancak takım olarak bazı şeyleri düzeltmeleri gerektiğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, Erencan Yardımcı ve sakatlığı bulunan Romero'ya değinerek şöyle konuştu:

"Erencan Yardımcı, genç ve çalışkan bir arkadaş. Maç içinde çok çalıştı. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Romero için de şunu söyleyebilirim, aslında çok büyük bir sakatlık atlattı. Şu anda iyileşme süreci devam ediyor. Önümüzde 15 günlük bir süreç var. İyi bir şekilde takıma katılacağını düşünüyorum."

Erdinç Sözer: "Çok üzgünüz"

Teknik direktör Markus Gisdol'un kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer de şunları kaydetti:

"Samsunspor olarak çok önemli bir maça geldik. 6 puanlık bir maçtı. İyi hazırlandık, çok pozisyon bulduk ama golü atamadık. Basit bir hatadan golü yedik. Çok üzgünüz."