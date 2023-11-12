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Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor Müsabakasının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.