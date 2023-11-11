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Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek. Siltaş Yapı Pendikspor, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 10 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Yılport Samsunspor ise 8 puan elde etti.