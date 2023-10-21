Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, üç puan aldıkları için mutlu olduğunu ve gelecek maça hazırlanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, üç puan aldıkları için mutlu olduğunu ve gelecek maça hazırlanacaklarını söyledi.

Vieira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Takımda ilk maçında galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vieira, "İkinci yarı oyuna aldığımız futbolcular çok çalıştı. Bütün oyuncularım çok çalıştı. Bizim için çok önemli bir puandı. Bugün üç puanı kazandık. Şimdi de önümüzdeki zorlu mücadeleye hazırlanacağız." diye konuştu.

Vieira, takımın başına kısa süre önce gelmesine karşın oyuncularının söylediklerini sahaya yansıttığını dile getirdi.

Oyun ve alınan sonuçtan memnun olduğunu vurgulayan Vieira, "Çok kolay gol yiyen bir takımdık, bunu önlemeye çalıştık. Ofansta da istediğimizi yaptık, golleri bulduk." ifadelerini kullandı.