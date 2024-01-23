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Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Ivo Vieira, yeni transferlerin takıma yardımcı olduğunu belirtti ve oyuncularını tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, yeni transferlerin takıma yardımcı olduğunu söyledi.

Vieira, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Portekizli teknik direktör, "İki kez geriye düştüğümüz maçta beraberliği yakaladık. Oyuncularım, mücadeleyi bırakmadı sonuna kadar savaştı. Böylece golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri değerlendiren Vieira, "İki tane yeni transfer yaptık. Bu arkadaşlar bize yardımcı olmak için geldiler. Bunu da şu an yapıyorlar. 2-3 transfer yaparsak daha güçlü olacağız ve ligde kalacak bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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