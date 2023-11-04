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Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Welinton 2 gol atarken, Rroca ve Ndao da gol kaydetti.