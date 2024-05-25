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Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

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Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Pendikspor'un ligde kalma ihtimali zayıf.

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in 38. ve son haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor'un ligde kalma ihtimali çok zayıf. İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.

Konuk Gaziantep FK'ye ise ligde kalması adına 1 puan yetecek. Misafir takım, haftaya 41 puan ve averajla 14. basamakta giriyor.

Kaynak: AA / Spor

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