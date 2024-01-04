Üye Girişi
Haberler

Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Siltaş Yapı Pendikspor, son maçta MKE Ankaragücü ile berabere kalarak 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gaziantep FK ise 17 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Gaziantep Fk'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisine MKE Ankaragücü beraberliğiyle son veren Siltaş Yapı Pendikspor, 14 puanla 19. sırada bulunuyor.

Oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Gaziantep FK Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title