Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Siltaş Yapı Pendikspor, son maçta MKE Ankaragücü ile berabere kalarak 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gaziantep FK ise 17 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 19 puan topladı.
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Gaziantep Fk'ye konuk olacak.
Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisine MKE Ankaragücü beraberliğiyle son veren Siltaş Yapı Pendikspor, 14 puanla 19. sırada bulunuyor.
Oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 19 puanla 15. sırada yer alıyor.