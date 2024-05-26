Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Golü 33. dakikada Ogün Özçiçek attı.
Stat: Pendik
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeirra, Endri Çekici, Midtsjö, Lusamba, Kappel, Thiam, Umut Nayir
Gaziantep Fk : Nita, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Nkoulou, Maxim, Markovic, Gradel, Dragus
Gol: Dk. 33 Ogün Özçiçek ( Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Murat Akça, Dk. 38 Endri Çekici, Dk. 45+3 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan Siltaş Yapı Pendikspor- Gaziantep FK maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dragus'un şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Endri Çekici'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada konuk takım öne geçti. Max Gradel'in soldan ortaladığı meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ogün'e geldi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1
43. dakikada hızlı gelişen kırmızı-siyahlı takım atağında Markovic'in pasıyla ceza sahasında buluşan Maxim'in vuruşunda, son anda araya giren savunmadan seken top kornere çıktı.
Devre arasına Gaziantep temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle girildi.