Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, bir puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Vieira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlamadıklarını ifade etti. Rakibin zorlu olduğunu belirten Vieira, şunları kaydetti:

"Bugün zor bir maç oldu bizim için. Zorlu bir rakibimiz vardı. İkinci yarı oyuncularım maçı hiç bırakmadı, iyi mücadele etti. Sonucunda iki gol atmayı başardık ve bir puan aldık. Soyunma odasında oyuncularımı tebrik ettim. Güzel bir maç oldu, bir puan aldığımız için sevinçliyiz."