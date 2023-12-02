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Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Pendik

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Romero, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sarı kartlar: Dk. 24 Torreira, Dk. 45 Oliveira ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor- Galatasaray müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.

42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Kaynak: AA / Spor

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