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Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray Müsabakasının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

2 Aralık 2023 19:53 Son Güncelleme: 19:54 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray müsabakasının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.