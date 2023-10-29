Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe Müsabakasının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Pendik
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, İbrahim Akdağ, Vukovic, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Çekici, Erencan Yardımcı
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 9 Zajc), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Goller: Dk. 30 Erdem Canpolat (Kendi kalesine), Dk. 42 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 23 Osayi-Samuel ( Fenerbahçe ), Dk. 23 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor- Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
17. dakikada maçtaki ilk tehlike Pendikspor kalesinde yaşandı. Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu.
30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sağdan son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Bu noktada meşin yuvarlağın çarptığı kaleci Erdem Canpolat, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Zajc'la paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2.
Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.