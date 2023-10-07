Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. EMS Yapı Sivasspor, 4. dakikada Barrow'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
Stat: Pendik
Hakemler: Turgut Doman, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Çekiçi, Midtsjö, Thuram
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj
Gol: Dk. 4 Barrow (EMS Yapı Sivasspor )
Sarı kart: Dk. 35 Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Emrah Başsan'ın ortasında Lusamba'ya çarpıp havalanan top, yere temas edip Serkan Asan'ın önünde sektikten sonra ceza sahası içinde Barrow'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
24. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Burak Kapacak'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Manaj'ın kafasına çarpıp kaleye yönelen topu son anda kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.
EMS Yapı Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.