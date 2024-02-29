Siltaş Yapı Pendikspor'da İbrahim Üzülmez Teknik Direktör
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi. Pendikspor, Üzülmez yönetiminde ilk maçına TÜMOSAN Konyaspor karşısında çıkacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, 27 haftası geride kalan ligde 26 puanla 19. sırada bulunuyor.
Siltaş Yapı Pendikspor, Üzülmez yönetiminde ilk maçına 3 Mart Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor karşısında çıkacak.