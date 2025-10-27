Haberler

Silopi'de Cumhuriyet Bayramı İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen satranç turnuvasına 317 öğrenci katıldı. Turnuvada başarılı olanlara toplamda 22.500 TL ödül verilecek.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, şehir stadyumunda satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Silopi ilçe stadyumunda düzenlenen turnuvaya Kaymakam Çağlar Partal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Ali Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Siyaniç katıldı. Turnuvada 317 öğrenci zeka, dikkat ve strateji dolu hamleleriyle kıyasıya mücadele etti. Turnuvada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödüller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda takdim edilecek.

'ÇOCUKLARIMIZI SATRANÇLA BULUŞTURMAK İSTEDİK'

Rakibini bekleyen bir öğrencinin masasına oturarak kısa bir süre satranç oynayan Kaymakam Çağlar Partal, "Silopi çim sahamızda 317 sporcumuzun katılımı ile Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz satranç turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Güzel bir katılım oldu. Hava da güzel, çocuklarımız müsabakalara başladı. Hem Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına dikkat çekmek hem de çocuklarımızı satrançla buluşturmak istedik" dedi.

'ZEKA GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SPOR'

Silopi Gençlik Merkezi gençlik lideri Sevda Bayram ise, "Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ilçe stadyumumuzda 317 katılımcı ile satranç tahtasında yaşadık. Gençlerimizin motivasyonunu artırmak ve spora ilgiyi büyütmek istiyoruz" diye konuştu. Turnuvaya katılan öğrencilerden Muhammet Ruvanas da, "Şampiyon olup olmayacağımı bilmiyorum ama eğlenmek ve satrancımı geliştirmek için buradayım. Zeka gelişimi için önemli bir spor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
