Üye Girişi
Haberler

Silivrispor, genç oyuncu Kerem Alioğlu'nu kadrosuna kattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2.Lig takımlarından Sarıyer'de alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Alioğlu, TFF 3. Lig takımlarından Silivrispor'a transfer oldu. Alioğlu, İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı ve hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Silivrispor, Sarıyer'in genç oyuncusu Kerem Alioğlu'nu kadrosuna kattı.

TFF 2.Lig takımlarından Sarıyer'de alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Alioğlu, TFF 3. Lig takımlarından Silivrispor'a transfer oldu. 2004 doğumlu genç yıldız İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alioğlu transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Önce alt yapısından yetiştiğim Sarıyer'e teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa. Silivrispor ile hedefim şampiyonluk" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Sarıyer Spor Güncel Haberler

Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım

Erdoğan'dan Olimpiyat açılışındaki skandal görüntülere tepki: Macron davet etti gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bakmadan Geçme

MasterChef Kerem kimdir? 2024 MasterChef Kerem kaç yaşında, nereli? MasterChef Nevzat kimdir? 2024 MasterChef Nevzat kaç yaşında, nereli? MasterChef Emre kimdir? 2024 MasterChef Emre Ün kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda? FB Lugano maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? MasterChef Altı Ezmeli Kebap tarifi! En güzel Altı Ezmeli Kebap tarifi! Altı Ezmeli Kebap tarifi nasıl yapılır? Altı Ezmeli Kebap için malzemeler! SEC Binance davası ne oldu, ne zaman sonuçlanır? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-LUGANO) EXXEN spor canlı izle! 30 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Tuzla 30-31 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Bornova, Menderes 30-31 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! En Büyük Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? En Büyük Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Yumurtalık, Feke 30-31 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nurdağı, Yavuzeli, Karkamış 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Çumru, Kulu 30-31 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Serik, Kumluca, Kaş 30-31 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title