Silivrispor'da Basın Sözcüsü Cemil Kızılkaya Satınalma Sorumlusu olarak atandı

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Silivrispor'da önemli bir görev değişikliği yaşandı. Kulübün Basın Sözcüsü Cemil Kızılkaya, Satınalma Sorumlusu olarak atandı. Kızılkaya, yeni görevinde Silivrispor'a katkı sağlamak ve taraftarları gururlandırmak için çalışacağını belirtti.

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Silivrispor'da önemli bir görev değişikliği yaşandı. Kulübün Basın Sözcüsü Cemil Kızılkaya, Satınalma Sorumlusu olarak atandı.

31 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Cemil Kızılkaya'nın yeni görevine geçişi kabul edildi. Kızılkaya, Silivrispor camiasında herkesin güvenini kazanmış isim olarak biliniyor. Basın sözcüsü olarak, kulübün iletişim stratejisine yaptığı katkılarla tanınan Kızılkaya, "Yeni görevimde aynı kararlılıkla çalışacağıma, herkese Silivrispor sevdasını aşılayacağıma herkes emin olsun. Silivri'nin her yerini Silivrispor bayrakları ile donatacağım. Silivrispor'a katkı sağlamak, kulübümüzün büyümesine destek olmak için elimden geleni yapacağım. Yeni görevimde taraftarlarımızı gururlandırmak en büyük hedefim olacak. Başkanından yönetimine, futbolcusundan taraftarına herkes Silivrispor için kenetlenmiş durumda. Bu takım 3. Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir" dedi. - İSTANBUL