Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Silivri'de taraftarlar sokaklara döküldü. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birlikte kutlama yaptı.

Silivri'de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından şampiyonluk kutlaması

Uğur Samet AVCI / SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin 37'inci haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek taraftarına büyük bir sevinç daha yaşattı. Taraftarların sokağa döküldüğü Silivri'de ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Fenerbahçeliler de doyasıya eğlendi.

2022-2023 Süper Ligi Şampiyonu Galatasaray, ligin 37'nci haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek taraftarlarını sokağa döktü. Silivri'de şampiyonluk kutlamalarının merkezi Atatürk Meydanı oldu. Meydanda toplanan Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları doyasıya eğlendi. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar trafiğin durmasına neden oldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA KUTLAMALARA KATILDI

Galatasaray taraftarlarıyla birlikte eğlenen Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Fenerbahçeli taraftarın, "Duygular çok güzel, biz şampiyon olamadığımız için duygu çok güzel, kutlama duygusu. Ama biz kardeşiz ağabey. Biz kardeşiz tamamen, Galatasaray'ı tebrik ediyorum" sözleri dikkat çekerken, Galatasaray taraftarı ise, "Son maçımızda da Fenerbahçe'yi yendik. Ama ebedi dostluğumuz gördüğünüz gibi devam ediyor" dedi. (DHA)