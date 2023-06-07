Silifke İlçe Protokolü Futbol Maçında Buluştu

Mersin'in Silifke İlçesinde düzenlenen futbol maçında ilçe protokolü bir araya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın sonucu penaltı atışları ile belirlendi ve Sarı takım şampiyon oldu.

Mersin'in Silifke İlçesinde ilçe protokolü futbol maçında bir araya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi.

Silifke Şehir Stadyumunda yapılan protokol üyelerinin çoğunlukta olduğu karşılaşmanın hakemliğini, geçmişte hakemlik tecrübesi bulunan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin yaptı. Silifke Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri içinde yer alan ancak seçimlerin araya girmesi nedeni ile ertelenen futbol karşılaşması çekişmeli geçti. Beyaz ve Sarı takım centilmence mücadele ederken, karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşma penaltılara giderken, Sarı takım Beyaz takımı 7-6 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşma ile ilgili bilgi veren Silifke Emniyet Müdürü İsmail Petek, "Zevkli, heyecanlı ve bir o kadarda centilmence geçen bir maç oldu. Öncelikle katılarak destek veren şehrimizin değerli protokolüne ve emniyet teşkilatımız personeline çok teşekkür ediyorum. Emniyet Kemeri Takma konulu karşılaşmanın amacına ulaştığına inanıyorum. Etkinliğimize katılarak destek veren tüm değerlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, şampiyon olan takımı kutluyorum" dedi. - MERSİN