Şili Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı Pulgar, koronavirüse yakalandı
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Milli takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.
Açıklamada, Şilili futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecini tamamlamayı beklediği belirtildi.
AA / Yunus Kaymaz - Spor