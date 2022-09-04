Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanından 4-2 mağlup ayrılan Fethiyespor evinde Silahtaroğlu Vanspor'u san dakika golüyle mağlup etmesini başardı: 1-0.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanından 4-2 mağlup ayrılan Fethiyespor evinde Silahtaroğlu Vanspor'u san dakika golüyle mağlup etmesini başardı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90+2'nci dakikasında sahneye çıkan Oktay attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor