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Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Spor Haberleri

Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanından 4-2 mağlup ayrılan Fethiyespor evinde Silahtaroğlu Vanspor'u san dakika golüyle mağlup etmesini başardı: 1-0.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Criptowaps Zonguldak Kömürspor deplasmanından 4-2 mağlup ayrılan Fethiyespor evinde Silahtaroğlu Vanspor'u san dakika golüyle mağlup etmesini başardı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90+2'nci dakikasında sahneye çıkan Oktay attığı golle takımına 3 puanı getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Zonguldak Spor Haberler

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