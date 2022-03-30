Silahtaroğlu Vanspor: 0-0

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HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Barış Sun (xx), Tolga Atasoy (xx)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor, konuk ettiği Play-Off yarışındaki rakibi Silahtaroğlu Vanspor'la yenişemedi: 0-0.

İki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken, Bodrumspor'un zirve umutları zora girdi. Bu sonuçla 61 puana yükselen yeşil-beyazlılar, galip gelen lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Play-Off mücadelesi veren Vanspor ise 56 puana yükseldi.