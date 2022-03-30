Silahtaroğlu Vanspor: 0-0 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahtaroğlu Vanspor: 0-0

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Spor
 - Güncelleme:
Silahtaroğlu Vanspor: 0-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Adem Cinek (xx), Barış Sun (xx), Tolga Atasoy (xx)BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Ali Eren (xx), Üzeyir (x), Onur (xx), Bahadır (x) (Dk. 61 Seçkin x), Erkan (xx), Samet (xx), Süleyman Güneş (x) (Dk. 61 Burhan x), Celal (xx), Cenk (xx), Erdem (x) (Dk.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Barış Sun (xx), Tolga Atasoy (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Ali Eren (xx), Üzeyir (x), Onur (xx), Bahadır (x) (Dk. 61 Seçkin x), Erkan (xx), Samet (xx), Süleyman Güneş (x) (Dk. 61 Burhan x), Celal (xx), Cenk (xx), Erdem (x) (Dk. 75 Oğuzhan x)

SİLAHTAROĞLU VANSPOR: Aydın (xxx) - Uğur Adem (x), İsmet (x) (Dk. 77 Mete x), Miraç (xx), Taha (xxx), Emrah (xxx), Ogün (x) (Dk. 64 Barış x), Oktay (xx), Mehmet (x) (Dk. 54 Furkan x), Uğur Can (x) (Dk. 77 Kubilay x), İsa (x) (Dk. 64 Hamza x)

SARI KARTLAR: Cenk, Bahadır, Onur, Burhan (Bodrumspor), Oktay, Miraç, Kubilay (Vanspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor, konuk ettiği Play-Off yarışındaki rakibi Silahtaroğlu Vanspor'la yenişemedi: 0-0.

İki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken, Bodrumspor'un zirve umutları zora girdi. Bu sonuçla 61 puana yükselen yeşil-beyazlılar, galip gelen lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Play-Off mücadelesi veren Vanspor ise 56 puana yükseldi.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Süleyman Güneş, Ali Türkan, Ali Eren, Hisarcık, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title