Sıla Irmak Uzunçavdar, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sıla Irmak Uzunçavdar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar, tatamiye çıktı.

Rakiplerini yenerek yarı finale çıkan milli sporcu, bu turda Çin'den Yinuo Xu'ye mağlup oldu. Bu sonuçla milli sporcu bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan kadınlar 59 kiloda Cansu Özgüven üçüncü tur, erkeklerde ise 63 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ilk turda rakiplerine mağlup olarak elendi.