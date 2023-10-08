Sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş 3 puanla teselli buldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti.

Geçen hafta Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, İstanbulspor maçındaki galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste iki maçı galibiyetle noktaladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Lugano maçı sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'le yolları ayrılan siyah-beyazlı takımın kulübesinde görev alan Burak Yılmaz da ilk teknik adamlık deneyiminde 3 puanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlı taraftarların, futbolcuları sessiz protestosuyla başlayan mücadelede başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine zaman zaman istifa tezahüratları yapılırken, Sergen Yalçın lehine tezahüratlar da dikkati çekti.

İç sahada yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Beşiktaş ligde geçen sezondan beri devam eden iç sahada yenilmezlik serisini İstanbulspor maçı sonrası 18'e yükseltti.

Geçen sezon 12 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra oynadığı 18 maçta da rakiplerinin 3 puanla ayrılmasına izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Tüpraş Stadı'nda 13 maçı kazandı.

Yine geçen sezon golsüz sona eren Fenerbahçe derbisiyle başlayan seride siyah-beyazlı ekip, rakipleriyle 5 kez yenişemedi.

Beşiktaş bu sezon konuk ettiği ekiplerden Pendikspor'la berabere kalırken, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra İstanbulspor'u da Dolmabahçe'de yenmeyi başardı.

Aboubakar gollerine devam ediyor

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Aboubakar son haftalardaki yükselen performansını İstanbulspor karşısında da sürdürdü.

Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Kamerunlu oyuncu son 4 maçta her rakibinin filelerini sarstı.

İstanbulspor maçının 6. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Aboubakar; Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor'un ardından İstanbulspor maçında da gol atarak son 4 haftayı boş geçmezken, Lugano mücadelesinde de takımının 2 golünü kaydetmişti.

Aboubakar bu sezon oynanan 16 resmi mücadelede toplam 11 gol atmayı başardı.

Bailly sakatlandı

Siyah-beyazlı oyuncu Eric Bailly sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamadı.

Maçın 27. dakikasında İstanbulspor ceza sahasına yakın bir noktada Valon Ethemi ile çarpışan Bailly'nin saha içinde yapılan kontrolü sonrasında sağlık ekibi kulübeye oyuncunun değiştirilmesini işaret etti.

Omzundan sakatlanan Bailly'nin yerine 30. dakikada oyuna Necip Uysal dahil olurken, mücadeleye kaptan olarak çıkan Vincent Aboubakar kaptanlık pazubandını Necip Uysal'a taktı.

Tayfur Bingöl siftah yaptı

Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu sezon ilk kez görev yaptı.

Geçen sezon siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan, sezona da Corendon Alanyaspor'da başlayan Tayfur, İstanbulspor maçının 57. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın penaltısı VAR'dan döndü

Beşiktaş'ın 58. dakikada kazandığı penaltı vuruşu VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Tayfur Bingöl'ün şutunda ceza sahası içinde Loshaj'ın topa elle temas ettiğine hükmeden hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Saha içinde VAR merkeziyle görüşen müsabakanın hakemi daha sonra VAR'a giderek penaltı kararından vazgeçti. Öte yandan 76. dakikada Onur Bulut'un attığı gol de VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal kararı verildi.

Cenk penaltıyı Ghezzal'e bıraktı

Siyah-beyazlıların 87. dakikada kazandığı penaltı atışı için topun başına geçen Cenk Tosun, penaltı atışını Rachid Ghezzal'e bıraktı.

Penaltı atışı için topun başına geçen Cenk, tribünlerin Ghezzal tezahüratı üzerine topu Cezayirli oyuncuya götürerek penaltı noktasından ayrıldı. Cenk Tosun'un jesti üzerine siyah-beyazlı taraftarlar Cenk lehine tezahürat yaparak teşekkür etti.

Ghezzal sezonun ilk golünü attı

Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezona da aynı sıkıntıyla başlayan Ghezzal, ilk golünü İstanbulspor karşısında kaydetti.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı 6 maçta da görev almayan Cezayirli futbolcu, ligde de ilk iki hafta forma giyemedi.

Bu sezon 7 resmi maçta görev alan Ghezzal, ilk golünü penaltıdan bularak takımını İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçirdi. Ghezzal geçen sezon ise 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Futbolcular taraftardan özür diledi

Lugano maçı sonrası tribünleri terk etmeyen taraftarların çağırdığı ancak tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncular, İstanbulspor maçı sonrası tribünleri tek tek dolaştı.

Necip Uysal'ın liderliğinde tribünlere giderek özür dileyen siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlardan alkışla karşılık aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra Necip Uysal'a yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasına giden Cenk Tosun'u getirtti. Cenk Tosun da galibiyet üçlüsü çektirdi.

İstanbulspor'un galibiyet hasreti sürüyor

İstanbulspor'un bu sezonki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'in ilk iki haftasını beraberlikle tamamlayan İstanbulspor, son 5 maçtan ise mağlup ayrıldı ve 2 puanda kaldı.