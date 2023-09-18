Siirtli Atletizm Sporcusu Muhittin Gürhan Balkan Şampiyonu Oldu

Siirt Belediyesi'nde bahçıvan olarak çalışan Muhittin Gürhan, azmi ve çabasıyla Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Atletizmde Türkiye ve Balkan şampiyonu olan Gürhan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da birincilik için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Son dönemde ulusal müsabakalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Siirtli atletizm sporcusu Muhittin Gürhan, Siirt Belediyesi'ne bahçıvan olarak girdiği işte azmi ve çabasıyla Balkan şampiyonluğuna kadar yükseldi.

Küçük yaşta başladığı ve kendisini geliştirdiği atletizm alanında Türkiye, ardından Balkan şampiyonluğu elde eden Muhittin Gürhan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da birincilik için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Gürhan, "İş yerinde mola zamanlarında sürekli koşarak antrenman yaptığımı gören Belediye Spor Müdürü Aydın Özev'in destekleri ile Balkan şampiyonasında birinci oldum. Madalya kazandım, mutluyum. Hedefim; Avrupa ve dünya Şampiyonalarında birinci olmak. İlkokul 4. sınıfta atletizm ile tanıştım. Yaklaşık olarak 25 yıldır bu spor ile ilgileniyorum. Liseyi bitirdikten sonra Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu birincilikle kazandım. Ardından Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük bölümleri olmak üzere toplam 4 üniversite bölümünü okudum. Mezun olduktan sonra Siirt Belediyesi'nin işçi alımlarına katılarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde göreve başladım. Belediye Spor Müdürümüz Aydın Özev'in destekleriyle spor müdürlüğüne geçişim sağlandı. Müdürümün katkısıyla atletizm alanında yarı maraton ve uluslararası dereceler yapmaya başladım. Eskişehir'de gerçekleşen 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu'nda, 21 kilometrelik parkurda Siirt Belediyesi sporcusu olarak birinci oldum. Eskişehir Yarı Maraton'da yaş kategorisinde birinci oldum. 19-20 Ağustos tarihinde İzmir ilinde düzenlenen Türkiye şampiyonası milli takım seçimlerinde bin 500 ve 5 bin metre koşularında baraj derecelerini aşarak Balkan şampiyonasına katılma hakkı kazandım. 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılan Balkan şampiyonasında 5 bin metrede Balkan şampiyonu ve bin 500 metrede ise Balkan ikincisi oldum. Bundan sonraki hedeflerim Avrupa ve dünya Şampiyonlarına katılmaktır. Buradaki amacım sporun gelişmesi için elimden gelen her türlü gayreti göstermektir" şeklinde konuştu. - SİİRT