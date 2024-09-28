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Siirtli Atlet Muhittin Gürhan, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Siirtli Atlet Muhittin Gürhan, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Karadağ'ın Bar şehrinde düzenlenen 33. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Siirtli atlet Muhittin Gürhan, 5 bin metre yarışında 16:23'lik derecesiyle altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Karadağ'ın Bar şehrinde düzenlenen 33. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, Siirtli Muhittin Gürhan 5 bin metre yarışında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Siirtli atlet Muhittin Gürhan, 33. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 16 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Makedonya'dan Ilija Kiroski 17 dakika 26 saniyeyle ikinci, Bosna-Hersek'ten Alisic Jasmin ise 19 dakika 25 saniyeyle üçüncü oldu.

Bu başarıyla yalnızca Siirt'i değil, tüm Türkiye'yi gururlandıran Gürhan, ayrıca bin 500 metre ve 3 bin metrede mücadele ederek Siirt'i temsil edecek. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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