Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Spor ve Alt Yapı Çalışmalarını Denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından yapılan spor ve alt yapı çalışmalarını denetledi. Hacıbektaşoğlu, Atatürk Stadyumu ve çok amaçlı spor salonu gibi projelerin tamamlanma aşamasını gezdi ve halka katkı sağlayacak projelerin en kısa sürede hizmete sunulacağını belirtti.