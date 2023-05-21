Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Siirt Valisi Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi

Siirt Valisi Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi

Spor Haberleri

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve projenin ilerleme durumu hakkında bilgi aldı. Stadın yenilenen bölümlerini gezen Vali Hacıbektaşoğlu, yenilenme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Siirt'in spor faaliyetlerinin daha iyi koşullarda gerçekleştirileceğini söyledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Siirt Atatürk Stadyumu'nun modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede stadyumun altyapısı, tribünler ve diğer tesisler yenileniyor.

Stadın yenilenen bölümlerini gezerek, projenin ilerleme durumu hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, yenilenme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Siirt'in spor faaliyetlerinin daha iyi koşullarda gerçekleştirileceğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, sporcuların daha motive olacağı, tesisin Siirt'in sosyal yaşamına da önemli bir değer katacağını ve halkın sportif etkinliklere daha kolay erişim sağlayacağını ifade etti. - SİİRT

Siirt Seçim Sonuçları
Siirt Yerel Seçim Sonuçları 2019
Siirt Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Siirt Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title