Siirt'te Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yamaç paraşütü hedef yarışmasının 2. etabı Siirt'te başladı. Yarışmaya 54 sporcu katıldı ve üç gün sürecek olan yarışmada sporcular belirlenen hedefe inmeye çalışacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu yamaç paraşütü hedef yarışması 2. etap Siirt yarışması başladı.

Merkeze bağlı Doluharman köyü tepesinde düzenlenen yarışmaya erkek ve bayanlarda toplam 54 yamaç paraşütçü katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık bu tür sportif organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kısacık" Bu tür organizasyonlar ilimizde sporun gelişmesini sağlamanın yanında tanıtımada büyük katkı sağlıyor" dedi.

Üç gün sürecek yarışmada sporcular belirlenen hedefe inmeye çalışacak. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada ise; "Yarışmalara 20 ilden katılan 54 sporcu ve organizasyonda emeği geçen Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze başarılar dileriz" denildi. - SİİRT