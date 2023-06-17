Siirt'te Spor Parkı Projesi Son Aşamaya Geldi

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekil Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla başlatılan Spor Parkı projesinin inşaat çalışmaları son aşamaya geldi. Proje, 12 bin 752 metrekarelik alanda futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, kapalı spor salonu ve yeşil alan gibi alanları içeriyor.