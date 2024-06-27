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Siirt'te milli maç heyecanı yaşandı

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Siirt'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Erzincan'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Maçı izlemeye gelen Murat Kurt, "Maçı izlemeye geldik. Çok mutluyuz. Maçı kazandığımız için çok sevinçliyiz. Diğer maçlarda Türkiye'ye başarılar diliyoruz." dedi.

Türkiye'nin maçı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Özlem Aykut ise, "Çok güzeldi. Milli takımımız çok iyi bir iş başardı. Bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da meydanda vatandaşlarla birlikte maçı izledi. Maçın ardından vatandaşlar galibiyeti coşkuyla kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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