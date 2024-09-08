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Siirt'te Kamu Spor Oyunları'nda Şampiyonlar Belli Oldu

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Siirt'te düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi ve voleybol branşlarında şampiyonlar belirlendi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, her iki branşta da şampiyonluk unvanını kazandı.

Siirt'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi ve voleybol branşlarında şampiyonlar belli oldu.

Siirt Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları, 3-6 Eylül 2024 tarihleri arasında büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 3 Eylül 2024 Salı günü Evin Demirhan Spor Salonu'nda başlayan kurumlar arası masa tenisi müsabakaları ile start aldı ve 6 Eylül 2024 Cuma günü 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol turnuvasıyla son buldu.

Bu yılki turnuvada Siirt İl Jandarma Komutanlığı, katıldığı her iki branşta da tüm rakiplerini eleyerek şampiyonluk unvanını kazandı. Masa tenisi ve voleybol turnuvalarında gösterdiği üstün performansla İl Jandarma Komutanlığı, kamu spor oyunlarına damga vurdu. 6 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen kapanış töreninde, dereceye giren takımlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupaları takdim edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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