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Siirt'te Futbol Maçında Olaylar Çıktı

Siirt'te Futbol Maçında Olaylar Çıktı
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Gelecek Siirt 56 Spor ile Kurtalanspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-off maçında futbolcular arasında kavga çıktı, taraftarlar da olaya karıştı. Maç sonucunda Kurtalanspor, ligde kalmayı başardı.

Gelecek Siirt 56 Spor ile Kurtalanspor arasında Siirt Atatürk Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-off maçında olaylar çıktı.

Gelecek Siirt 56 Spor, sahasında Kurtalanspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sırasında iki takım futbolcuları arasında başlayan kavga, taraftarların da dahil olmasıyla büyüdü. Olaylar sırasında protokol tribününde de arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, taraftarları güçlükle dağıtarak olaylara müdahale etti. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç sonucuyla birlikte Kurtalanspor, Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele etme hakkı kazandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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