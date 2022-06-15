Siirt'te "Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz"' spor şöleni yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te "Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz"' spor şöleni yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Siirt'te 'Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz'' spor şöleni yapıldı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda spor şöleni düzenlendi.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda spor şöleni düzenlendi.

Siirt Atatürk Stadyumu'nda "Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz" spor şöleninde vatandaşlar, antrenörler ve sporcular bir araya geldi. "Bu Yaz Sen de Adını Spora Yaz" sloganıyla başlattıkları şölende vatandaşlar ve sporcularla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, herkesi spor yapmaya davet etti.

Kısacık, "Son iki senedir yaşanan Covit-19 pandemisi nedeniyle evlerinde hareketsiz bir yaşam döngüsüne kapılan vatandaşlarımızın fiziksel hareketliliğinin artırılması, toplumun en küçük yapı taşı olan çocuk, anne ve babadan meydana gelen çekirdek ailenin halk sağlığının geliştirilmesi adına spor yapmaya teşvik etmek ve vatandaş ile müdürlüğümüz arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek adına çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Siirt Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title