Amatör Lig maçını çatıda uzanarak izledi; o anlar kamerada

Amatör Lig maçını çatıda uzanarak izledi; o anlar kamerada
Güncelleme:
Siirt 1'inci Amatör Lig'de oynanan Anadolu Batur Spor - Siirt Can Spor maçını bir taraftar, yakındaki bir apartmanın çatısından izledi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Maç, Siirt Can Spor'un 1-5 üstünlüğüyle sona erdi.

SİİRT'te, amatör ligde oynanan Anadolu Batur Spor - Siirt Can Spor müsabakasında bir taraftar, maçı yakındaki bir apartmanın çatısında uzanarak izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt 1'inci Amatör Lig'in 4'üncü haftasında Anadolu Batur Spor, dün 14.00'te Siirt 2 Nolu Saha'da Siirt Can Spor ile karşılaştı. Bir taraftar, sahanın yakınlarındaki bir apartmanın çatısına uzanarak karşılaşmayı izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karşılaşma ise Siirt Can Spor'un 1-5 üstünlüğüyle sona erdi.

