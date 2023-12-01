Siirt İl Özel İdaresi, 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı
Siirt İl Özel İdaresi ile 1984 Muşspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Siirt İl Özel İdaresi, 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig'in 13. haftası, 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi- Muş 1984 Muşspor maçıyla start aldı.
Kurtalan İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada İl Özel İdarespor, 45. dakikada Serhat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Muş 1984 Muşspor, 51. dakikada Ahmet'in attığı golle skoru 1-1 yaptı.
Başka gol olmayınca maç, 1-1 berabere tamamlandı.