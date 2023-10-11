Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kız Çocuklarıyla Buluştu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Siirt merkez Aktaş Köyü İlköğretim Okulunda kız çocuklarıyla bir araya geldi. Ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle; 'Her Kız Çocuğu Başarılarıyla Kendi Hikayesini Yazma Gücüne Sahiptir' sloganıyla Siirt merkez Aktaş Köyü İlköğretim Okulunda kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Siirt İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma olarak, çocuklarımızı koruma ve şiddet ile mücadeleyi önemsiyor, gizlilik ve çocuk güvenliği ilkelerini temel alarak çalışıyor, tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Gününü kutluyoruz" denildi. - SİİRT